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Нацкомиссия по тарифам высказала замечания по меморандуму о "зеленых" тарифах

Нацкомиссия по тарифам высказала замечания по меморандуму о "зеленых" тарифах

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановила одобрить меморандум о “зеленом” тарифе с замечаниями относительно тарифа на передачу электроэнергии НЭК “Укрэнерго” и работе ветроэлектростанций.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭКУ.

В Нацкомиссии отмечают, что реструктуризация “зеленых” тарифов, предусмотренная в меморандуме, не распространяется на “зеленый” тариф, установленный для ветроэлектростанций, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года.

ВЭС, введенные в эксплуатацию по 30.06.2015, имеют более длительный срок эксплуатации и соответственно больше возможностей для возврата привлекаемых инвестиций. Таким образом, такая реструктуризация “зеленого” тарифа имеет дискриминационный подход, является необоснованной и нарушает основные принципы правового порядка”. – говорится в сообщении.

Также у НКРЭКУ есть замечания относительно пересмотра тарифа “НЭК “Укрэнерго” на услугу по передаче электрической энергии в части обеспечения Гарантированным покупателем своевременного выполнения финансовых обязательств по “зеленому” тарифу.

По материалам Економічна Правда
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