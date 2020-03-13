Нарушение валютного законодательства: НБУ предупредил небанковское финучреждение

Национальный банк применил к небанковскому финучреждению ООО “Финансовая компания “Магнат” меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины 15 июня 2020 года по результатам осуществленных в течение 1 квартала 2020 года выездных проверок касс ООО “Финансовая компания “Магнат” по вопросам соблюдения порядка и организации осуществления валютно-обменных операций применил к указанной учреждения меру воздействия в виде письменного предостережения”, – говорится в сообщении.

Национальный банк в мае оштрафовал АО «Таскомбанк» на 2,4 млн грн и АО «Поликомбанк» на 300 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.