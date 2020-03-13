Нарушение валютного законодательства: НБУ предупредил небанковское финучреждение

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Национальный банк применил к небанковскому финучреждению ООО “Финансовая компания “Магнат” меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Национальный банк Украины 15 июня 2020 года по результатам осуществленных в течение 1 квартала 2020 года выездных проверок касс ООО “Финансовая компания “Магнат” по вопросам соблюдения порядка и организации осуществления валютно-обменных операций применил к указанной учреждения меру воздействия в виде письменного предостережения”, – говорится в сообщении.
Национальный банк в мае оштрафовал АО «Таскомбанк» на 2,4 млн грн и АО «Поликомбанк» на 300 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
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