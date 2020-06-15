Украина вошла в ТОП-5 мировых производителей рапса в 2019 году

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По итогам 2019 года Украина вошла в пятерку мировых производителей рапса.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга ТОП-10 производителей рапса в 2019 году на Latifundist.com.
В частности, в ТОП-10 производителей рапса в отчетном периоде вошли:
Канада — 19 млн т;
Китай — 13,1 млн т;
Индия — 7,7 млн т;
Франция — 3,6 млн т;
Украина — 3,3 млн т;
Германия — 3 млн т;
Польша — 2,3 млн т;
Австралия — 2,3 млн т;
Россия — 2,1 млн т;
Великобритания — 1,8 млн т.
Главным экспортером рапса в мире на данный момент является Канада, общий объем экспорта которой в 2019/20 маркетинговом году составляет 9,5 млн т или 62%.
В свою очередь главными импортерами выступают страны Евросоюза, за последний год их общий объем составил 6,0 млн т, на втором месте — Китай (2,5 млн т) и Япония (2,4 млн т).
Как известно, высокие мировые цены на соевые бобы и масло поддерживают цены на подсолнечник, сою и рапс в Украине.
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