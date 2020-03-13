Шмыгаль попросил у ЕС кредит на ремонт дорог

Кабинет Министров надеется на привлечение кредитов Европейского банка реконструкции и развития для ремонта украинских автодорог.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеоконференции с руководством ЕБРР.

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По его словам, речь идет о реконструкции трассы Киев-Одесса и строительстве объездной дороги вокруг Львова.

Шмыгаль отметил, что ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.

“От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях”, – подчеркнул он.

По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, банк согласен вместе с Украиной реализовать ряд проектов и уже готов двигаться по их составляющим.