Шмыгаль попросил у ЕС кредит на ремонт дорог

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Кабинет Министров надеется на привлечение кредитов Европейского банка реконструкции и развития для ремонта украинских автодорог.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеоконференции с руководством ЕБРР.
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По его словам, речь идет о реконструкции трассы Киев-Одесса и строительстве объездной дороги вокруг Львова.
Шмыгаль отметил, что ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.
“От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях”, – подчеркнул он.
По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, банк согласен вместе с Украиной реализовать ряд проектов и уже готов двигаться по их составляющим.
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