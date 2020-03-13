0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 164 0

Шмыгаль попросил у ЕС кредит на ремонт дорог

Шмыгаль попросил у ЕС кредит на ремонт дорог

Кабинет Министров надеется на привлечение кредитов Европейского банка реконструкции и развития для ремонта украинских автодорог.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеоконференции с руководством ЕБРР.

Читайте также: Дороги и работа: В Укравтодоре отчитались о количестве трудоустроенных дорожников

По его словам, речь идет о реконструкции трассы Киев-Одесса и строительстве объездной дороги вокруг Львова.

Шмыгаль отметил, что ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.

“От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях”, – подчеркнул он.

По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, банк согласен вместе с Украиной реализовать ряд проектов и уже готов двигаться по их составляющим.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.