Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”. В то же время его немецкий коллега Гайко Маас раскритиковал очередные санкции из-за газопровода.
Встреча двух глав МИД состоялась 16 июня в Варшаве. Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект “как не гарантирующий Европе энергетической безопасности” и создающий зависимость от российского “Газпрома” как единственного поставщика.
“Это представляло особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, – ред.) поставки и невыполнения этого проекта”, – сказал Чапутович.
Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитию LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, и таким образом усилить энергетическую безопасность региона.
В то же время Маас выразил несогласие с усилением американских санкций, введенных против “Северного потока-2”.
“Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, – это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем”, – сказал глава МИД Германии.
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