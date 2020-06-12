В этом году население и ОСМД получили около 530 миллионов "теплых кредитов"

С начала действия программы в этом году население и ОСМД получили в банках около 530 млн грн “теплых” кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

“Украинские семьи продолжают участвовать в программе «теплых кредитов». В этом им способствует и летняя пора – возможность заблаговременно подготовиться к зиме и утеплить жилище”, – говорится в сообщении.

С 1 по 15 июня банки выдали около 135 млн грн «теплых кредитов», а именно:

более 114 млн грн – для частных домохозяйств на энергоэффективные мероприятия;

более 18 млн грн – для ОСМД и ЖСК на энергосберегающие мероприятия в многоэтажках;

и на энергосберегающие мероприятия в многоэтажках; более 3 млн грн – для физических лиц на твердотопливные котлы.

“Наибольший спрос на программу сохраняется со стороны физических лиц. Частные домохозяйства имеют широкий выбор энергоэффективных мероприятий, а от государства им предусмотрено возмещение 35% суммы кредита”, – сообщают в Госэнергоэффективности.

В целом, с начала действия программы в этом году население и ОСМД получили в банках около 530 млн грн «теплых кредитов».

Справка Finance.ua

Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);

35% – на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% – для ОСМД .

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