Криклий назвал перспективы полного восстановления межобластного сообщения

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В Украине межобластное сообщение может восстановиться в течение нескольких недель или месяцев.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Укринформу.
По его словам, сейчас транспорт работает примерно на 60-70% от того, как работал до карантина.
«Остальные ждут, чтобы региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли соответствующие разрешительные решения», – сказал Криклий.
Он добавил, что на восстановление межобластного сообщения понадобятся недели или месяцы.
“Зависит от того, насколько самодисциплинированно будем вести себя. Большая ошибка – считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой», – добавил министр.
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