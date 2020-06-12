Криклий назвал перспективы полного восстановления межобластного сообщения

В Украине межобластное сообщение может восстановиться в течение нескольких недель или месяцев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Укринформу.

По его словам, сейчас транспорт работает примерно на 60-70% от того, как работал до карантина.

«Остальные ждут, чтобы региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли соответствующие разрешительные решения», – сказал Криклий.

Он добавил, что на восстановление межобластного сообщения понадобятся недели или месяцы.

“Зависит от того, насколько самодисциплинированно будем вести себя. Большая ошибка – считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой», – добавил министр.

Справка Finance.ua:

В Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели открытие двух современных автовокзалов: в районе жилого массива «Теремки» (южное и западное направления) и в районе Харьковской площади (северное, восточное и юго-восточное направления).

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