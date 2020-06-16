One Netbook выпустила новый «карманный» лэптоп-трансформер (фото)

Компания One Netbook, специализирующаяся на производстве компактных ноутбуков, представила новую модель портативного ПК под названием One Mix 1S+. Помимо миниатюрного корпуса, устройство на базе процессора Intel Core меет скоростной SSD-накопитель и встроенный биометрический датчик для быстрой разблокировки.

Ноутбук оснащён 7-дюймовым сенсорным дисплеем с функцией поворота на 360 градусов, превращающей гаджет в Windows-планшет. В качестве устройства ввода можно использовать как QWERTY-клавиатуру, так и электронное перо с 2048 уровнями чувствительности к нажатию.



Фото: windowscentral.com

«Сердцем» One Mix 1S+ стал четырёхъядерный процессор Intel Core m3-8100Y с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц (до 3,4 ГГц в режиме Turbo Boost). За графические возможности новинки отвечает интегрированная видеокарта Intel UHD 615. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти DDR3 и SSD-накопителем на 256 ГБ с подключением по шине PCI-Express. Лэптоп также получил сканер отпечатков пальцев для разблокировки и двухдиапазонный модуль Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц).



Фото: windowscentral.com

За автономность компактного ноутбука отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, который заряжается через порт USB Type-C. На корпусе новинки разместились разъёмы micro-HDMI, USB 3.0, а также слот для карт microSD.

One Mix 1S+ размером 183 х 109 х 18 мм и весом 500 граммов поступил в продажу в синем и серебристом корпусах по цене $600.