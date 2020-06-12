В правительстве назвали условие роста экономики в четвертом квартале 2020

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В Министерстве экономического развития Украины заявили, что в конце года возможен рост экономики. При этом во втором квартале этого года будет падение ВВП.
Об этом сказал глава министерства Игорь Петрашко.
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По его словам, с начала года начали падать секторы экономики, которые касаются перевозок.
“Понятно, что цифры по ВВП идут поквартально. Второй квартал, понятно, что будет в минусе. Мы видим, что существенно упал в апреле-мае сектор перевозки. Существенно упали грузоперевозки. Но грузоперевозки упали еще в январе-феврале этого года. Скорректировалась торговля. Мы видим фактически остановку авиаперевозок. Все, что касается пассажиропотока. Хорошая динамика сохраняется по агропроизводству, по сельскому хозяйству”, – сказал Петрашко.
Он добавил, что тенденция с июня идет на улучшение.
“Мы видим, что идет открытие и торговых заведений. Есть оживление и процессов между областями. Поэтому все начинает более активно двигаться. Поэтому мы видим, что тенденция на улучшение идет. На третий квартал мы ожидаем возобновления ситуации по производству, торговле и предоставлению услуг. И на четвертый квартал (2020 года. – Ред.) уже ожидаем роста”, – отметил Петрашко, предупредив, что это возможно в случае отсутствия непредсказуемых сценариев, связанных с коронавирусом.
По словам министра, адаптивный карантин имеет целью сбалансировать развитие экономики.
“Ведь мы видим, что есть устойчивая тенденция к тому, что количество заболеваний коронавирусом растет. Но именно адаптивный карантин имеет целью, чтобы экономика развивалась более сбалансировано. Чтобы отключались только те регионы, которые наиболее пострадали. Но возможна вторая волна”, – отметил он.
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