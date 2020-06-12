ВР приняла за основу проект закона об облачных услугах: что он предусматривает

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Верховная Рада приняла за основу законпроект №2655 об облачных услугах, который, в частности, предусматривает, урегулирование правовых отношений по обработке и защите данных при использовании технологии облачных вычислений и предоставлении облачных услуг.
Документ поддержали 280 нардепов.
Законопроект зарегистрировали еще в декабре 2019 года, 16 июня 2020 года профильный комитет повторно подал его на рассмотрение Рады.
Документом, в частности, предлагают на законодательном уровне определить понятие “облачных вычислений”, “облачных услуг”, “поставщика облачных услуг”, “пользователя облачных услуг”, “облачных ресурсов”, “центр обработки данных (ЦОД)”.
А также – ввести в терминологии законодательства определение и перечень облачных услуг, способы их предоставления и установить требования к поставщику облачных услуг для публичных заказчиков.
Также предлагают определить особенности предоставления и потребления облачных услуг органами государственной власти, органами власти АР Крым и органами местного самоуправления.
Авторы законпроекта заявляют, что в случае принятия закона ожидается экономия средств госбюджета.
“В 2018 г. государственный сектор потратил 15,8 млрд грн. Прирост расходов по отношению к 2017 г. составил 61% (объем закупок в 2017 г был 9,8 млрд грн). Рост объемов государственных закупок ІТ за 3 квартала 2019 г. составил + 22% к аналогичному периоду 2018 года и достиг почти 10 млрд грн.
При условии отсутствия кардинальных изменений относительно структуры и динамики закупок, совокупные расходы государственного сектора на ІТ закупки в период 2020-2024 гг. достигнут 100 млрд грн”, – говорится в пояснительной записке.
“В случае хотя бы частичной реализации стратегии Cloud First (примерно 50% потребностей в ІТ сфере будет удовлетворяться за счет облачных услуг, а не капитальных инвестиций), совокупная экономия может достичь 40 млрд грн. за период 2020-2024 гг.”, – уверяют авторы документа.
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