Минэкономики прогнозирует в 2020 году более 68 млн тонн зерновых в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне свыше 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.
“Ожидаем более 68 млн тонн урожая зерновых. Сначала у нас был более консервативный прогноз, пока считаем, что урожайность может быть выше. Мы на этот год прогнозируем также 20 млн тонн масличных – подсолнечника, сои, рапса, 9 млн тонн сахарной свеклы, 20 млн тонн картофеля и 9 млн тонн овощей”, – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга во вторник.
При этом, по его словам, Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.
“Переходящие запасы, как мы и обещали, до конца июня будут до 1,5 млн тонн пшеницы”, – добавил министр.
Петрашко также подтвердил намерение подписать с участниками зернового рынка меморандум относительно экспорта на будущий сезон, в котором будет определен уровень неснижаемых остатков по основным культурам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 737 15
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследованиеВчера, 08:37 - 3112 15
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 585 5
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картойВчера, 09:00 - 2695 5
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 1238 3
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследованиеВчера, 08:37 - 3112 15
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнениеВчера, 14:30 - 2872
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картойВчера, 09:00 - 2695 5
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу ПриватбанкаВчера, 11:15 - 2031 2
Укртелеком продает вышки мобильной связиВчера, 12:15 - 1505
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 223
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 109 1
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 5805
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 523
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2302 2