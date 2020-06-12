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Минэкономики прогнозирует в 2020 году более 68 млн тонн зерновых в Украине

Минэкономики прогнозирует в 2020 году более 68 млн тонн зерновых в Украине

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне свыше 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.

“Ожидаем более 68 млн тонн урожая зерновых. Сначала у нас был более консервативный прогноз, пока считаем, что урожайность может быть выше. Мы на этот год прогнозируем также 20 млн тонн масличных – подсолнечника, сои, рапса, 9 млн тонн сахарной свеклы, 20 млн тонн картофеля и 9 млн тонн овощей”, – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга во вторник.

При этом, по его словам, Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.

“Переходящие запасы, как мы и обещали, до конца июня будут до 1,5 млн тонн пшеницы”, – добавил министр.

Петрашко также подтвердил намерение подписать с участниками зернового рынка меморандум относительно экспорта на будущий сезон, в котором будет определен уровень неснижаемых остатков по основным культурам.

По материалам УКРИНФОРМ
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