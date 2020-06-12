Монитор Philips уменьшает яркость, когда пользователя нет перед экраном

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Компания MMD, которой принадлежат права на бренд Philips Monitors, представила монитор Philips 272B1G. Его основой служит жидкокристаллическая панель типа IPS размером 27 дюймов по диагонали разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).
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Экран имеет антибликовое покрытие. Монитор поддерживает частоту обновления 75 Гц. Время реакции пикселя равно 4 мс, яркость — 250 кд/м2, коэффициент контрастности — 1000:1, углы обзора — 178°. Заявлен охват 76% цветового пространства NTSC и 98% цветового пространства sRGB. В описании устройства производитель упоминает режим LowBlue с уменьшенной долей синего в подсветке и регулировку яркости без мерцания.
Наличие датчика PowerSensor позволяет автоматически снижать яркость монитора, когда пользователя нет перед экраном, а технология LightSensor регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении.
Фото: ixbt.com
Монитор Philips 272B1G оснащен входами VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также встроенным концентратором USB. Из четырех нисходящих портов один поддерживает быструю зарядку по спецификации BC 1.2. Кроме того, есть два громкоговорителя мощностью по 2 Вт, аудиовход и выход на наушники.
Подставка позволяет менять высоту в пределах 150 мм, угол поворота в пределах ±180°, угол наклона в пределах от -5° до +35°, а также переводить экран в портретный режим и обратно.
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