0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Монитор Philips уменьшает яркость, когда пользователя нет перед экраном

Монитор Philips уменьшает яркость, когда пользователя нет перед экраном

Компания MMD, которой принадлежат права на бренд Philips Monitors, представила монитор Philips 272B1G. Его основой служит жидкокристаллическая панель типа IPS размером 27 дюймов по диагонали разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).

Читайте также: Philips пересматривает структуру собственности бизнеса техники для дома в будущем

Экран имеет антибликовое покрытие. Монитор поддерживает частоту обновления 75 Гц. Время реакции пикселя равно 4 мс, яркость — 250 кд/м2, коэффициент контрастности — 1000:1, углы обзора — 178°. Заявлен охват 76% цветового пространства NTSC и 98% цветового пространства sRGB. В описании устройства производитель упоминает режим LowBlue с уменьшенной долей синего в подсветке и регулировку яркости без мерцания.

Наличие датчика PowerSensor позволяет автоматически снижать яркость монитора, когда пользователя нет перед экраном, а технология LightSensor регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении.


Фото: ixbt.com

Монитор Philips 272B1G оснащен входами VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также встроенным концентратором USB. Из четырех нисходящих портов один поддерживает быструю зарядку по спецификации BC 1.2. Кроме того, есть два громкоговорителя мощностью по 2 Вт, аудиовход и выход на наушники.

Подставка позволяет менять высоту в пределах 150 мм, угол поворота в пределах ±180°, угол наклона в пределах от -5° до +35°, а также переводить экран в портретный режим и обратно.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.