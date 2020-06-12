Монитор Philips уменьшает яркость, когда пользователя нет перед экраном

Компания MMD, которой принадлежат права на бренд Philips Monitors, представила монитор Philips 272B1G. Его основой служит жидкокристаллическая панель типа IPS размером 27 дюймов по диагонали разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).

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Экран имеет антибликовое покрытие. Монитор поддерживает частоту обновления 75 Гц. Время реакции пикселя равно 4 мс, яркость — 250 кд/м2, коэффициент контрастности — 1000:1, углы обзора — 178°. Заявлен охват 76% цветового пространства NTSC и 98% цветового пространства sRGB. В описании устройства производитель упоминает режим LowBlue с уменьшенной долей синего в подсветке и регулировку яркости без мерцания.

Наличие датчика PowerSensor позволяет автоматически снижать яркость монитора, когда пользователя нет перед экраном, а технология LightSensor регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении.



Фото: ixbt.com

Монитор Philips 272B1G оснащен входами VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также встроенным концентратором USB. Из четырех нисходящих портов один поддерживает быструю зарядку по спецификации BC 1.2. Кроме того, есть два громкоговорителя мощностью по 2 Вт, аудиовход и выход на наушники.

Подставка позволяет менять высоту в пределах 150 мм, угол поворота в пределах ±180°, угол наклона в пределах от -5° до +35°, а также переводить экран в портретный режим и обратно.