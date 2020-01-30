Philips прекращает производство бытовой техники

Компания Royal Philips Electronics NV объявила о намерении продать свой бизнес в сфере бытовой техники. Годовой оборот этого подразделения достигает 2,3 млрд евро.

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Компания все больше концентрируется на предоставлении услуг и комплексных решений для сферы здравоохранения.

«За прошедшие годы мы значительно улучшили показатели подразделения Domestic Appliances, выпускающей бытовую технику, что стало очень существенным вкладом в развитие Philips. Однако этот бизнес не является для нас стратегическим», – заявил генеральный директор Philips Франс ван Хаутен в распространенном компанией пресс-релизе.

В руководстве Philips считают, что на продажу бизнеса, специализирующегося на производстве кофеварок, очистителей воздуха и другой подобной техники, понадобится от 12 до 18 месяцев.

Продажа подразделения Domestic Appliances ознаменует полный выход Philips с рынков, не связанных с охраной здоровья. Ранее компания отказалась от производства потребительской электроники, а также избавилась от подразделения Lumileds по выпуску светодиодных (LED) компонентов.

Между тем, обнародованные компанией квартальные финрезультаты оказались хуже ожиданий. В заключительной четверти 2019 года чистая прибыль Philips составила 556 млн евро против 673 млн евро за тот же период 2018 года.