Philips прекращает производство бытовой техники

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Royal Philips Electronics NV объявила о намерении продать свой бизнес в сфере бытовой техники. Годовой оборот этого подразделения достигает 2,3 млрд евро.
Читайте также: Ferrari готовит спорткар с четырьмя электромоторами
Компания все больше концентрируется на предоставлении услуг и комплексных решений для сферы здравоохранения.
«За прошедшие годы мы значительно улучшили показатели подразделения Domestic Appliances, выпускающей бытовую технику, что стало очень существенным вкладом в развитие Philips. Однако этот бизнес не является для нас стратегическим», – заявил генеральный директор Philips Франс ван Хаутен в распространенном компанией пресс-релизе.
В руководстве Philips считают, что на продажу бизнеса, специализирующегося на производстве кофеварок, очистителей воздуха и другой подобной техники, понадобится от 12 до 18 месяцев.
Продажа подразделения Domestic Appliances ознаменует полный выход Philips с рынков, не связанных с охраной здоровья. Ранее компания отказалась от производства потребительской электроники, а также избавилась от подразделения Lumileds по выпуску светодиодных (LED) компонентов.
Между тем, обнародованные компанией квартальные финрезультаты оказались хуже ожиданий. В заключительной четверти 2019 года чистая прибыль Philips составила 556 млн евро против 673 млн евро за тот же период 2018 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
5 причин, почему ГБО может быть не так выгодно, как кажется на первый взглядВчера, 01:00 - 7941 11
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платитьВчера, 11:07 - 10676 9
Треть пенсионеров получают до 2000 гривен (инфографика)Вчера, 10:00 - 4543 5
Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенностьПозавчера, 20:20 - 937 5
Аналитики дали прогноз курса доллара на 2020 годВчера, 10:35 - 13957 2
Аналитики дали прогноз курса доллара на 2020 годВчера, 10:35 - 13957 2
Где пенсионеру жить хорошо: названа идеальная странаВчера, 08:00 - 12468 1
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платитьВчера, 11:07 - 10676 9
Незнание английского лишило мужчину миллионовВчера, 18:00 - 4581 1
Треть пенсионеров получают до 2000 гривен (инфографика)Вчера, 10:00 - 4543 5
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусеПозавчера, 13:10 - 344
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 2123 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4227
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2059
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1162