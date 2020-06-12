В DoZorro создали приложение для анализа документов тендерных предложений

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Мониторинговый портал DoZorro создал приложение для выгрузки одним пакетом документов тендерных предложений с портала государственных закупок Prozorro.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Prozorro.
“Приложение загружает файлы предложений для тендеров (как актуальные, так и измененные) из системы Prozorro, используя API. Итак, с ним не нужно загружать каждый документ предложения отдельно. Приложение загружает и структурирует все по лотам и участникам самостоятельно”, – говорится в сообщении.
По данным Prozorro, этим приложением уже пользуются специалисты Антимонопольного комитета Украины. Ожидается, что он пригодится и для общественных активистов и заказчиков.
“Так гораздо удобнее и быстрее проверять тендерные предложения участников на сходство. К тому же, приложение может также выгружать и атрибуты файлов — кто, в какой программе и на каком устройстве создал документ. Искать связи между файлами участников никогда не было так быстро и легко”, – рассказали в Prozorro.
Скачать бесплатное приложение можно по ссылке. Там можно найти и подробную инструкцию, как им пользоваться.
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