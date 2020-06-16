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Xiaomi анонсировала планшет-моноблок с большим дисплеем (фото)

Xiaomi анонсировала планшет-моноблок с большим дисплеем (фото)

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился планшет NextClass.ai NX1 с необычно большим для своего класса дисплеем, диагональ которого составляет 15,6 дюйма. Новинка в форм-факторе моноблока с регулируемой подставкой примечательна продвинутой акустической системой, камерой с поворотным механизмом и широким набором интерфейсов.

Гаджет оснащён 15,6-дюймовым ёмкостным сенсорным экраном с фильтром синего цвета, снижающим нагрузку на глаза. Устройство также поддерживает функцию автоматической регулировки яркости в зависимости от освещения и предупреждает пользователя, если тот слишком сильно придвинулся к дисплею. Прошивка новинки на базе Android включает в себя ряд приложений для учёбы.


Фото: gizmochina.com

За производительность планшета отвечает четырёхъядерный процессор (Cortex-A55) в комбинации с 4 ГБ оперативной памяти, объём встроенного накопителя составляет 64 ГБ. Предусмотрен в составе SoC и выделенный блок нейронных вычислений (NPU). Список интерфейсов NextClass.ai NX1 включает модули Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 4.2, а также разъёмы USB Type-A, HDMI и LAN.


Фото: gizmochina.com

Аппарат получил две камеры, одна из которых размещена в цилиндрическом блоке с возможностью регулировки угла наклона, другая — на корпусе планшета. Устройство также оснащено регулируемой подставкой, благодаря которой можно выбрать любой угол наклона гаджета к столу. За аудиовозможности NextClass.ai NX1 отвечают стереодинамики на фронтальной панели и всенаправленный массив микрофонов.

Устройство поставляется со стилусом и по условиям краудфандинга обойдётся покупателям в $250. Розничная цена новинки по завершении сбора средств составит $338.

По материалам 4PDA
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