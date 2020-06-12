Рада приняла законопроект о защите трудовых мигрантов

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2365 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.
За документ проголосовали 248 народных депутатов.
“Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут наперед деньги за вакансию с соискателей, а потом просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда”, – указано в пояснительной записке.
Что предлагается проектом закона:
После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию; а на компании-нарушители будут накладывать штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).
В случае, если компания-посредник будет плохо работать, врать соискателю о вакансии и условиях работы, то не получит от работодателя свою оплату.
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