Рада приняла законопроект о защите трудовых мигрантов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2365 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.

За документ проголосовали 248 народных депутатов.

“Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут наперед деньги за вакансию с соискателей, а потом просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда”, – указано в пояснительной записке.

Что предлагается проектом закона:

запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства с потенциального соискателя по трудоустройству за рубеж;

административная ответственность за нарушение такими компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию; а на компании-нарушители будут накладывать штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).

В случае, если компания-посредник будет плохо работать, врать соискателю о вакансии и условиях работы, то не получит от работодателя свою оплату.

Справка Finance.ua:

Объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам в Украину за январь-март этого года составляет более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу – почти 154 миллиона долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца.

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