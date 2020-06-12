0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 197 0

Рада приняла законопроект о защите трудовых мигрантов

Рада приняла законопроект о защите трудовых мигрантов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2365 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.

За документ проголосовали 248 народных депутатов.

“Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут наперед деньги за вакансию с соискателей, а потом просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда”, – указано в пояснительной записке.

Что предлагается проектом закона:

  • запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства с потенциального соискателя по трудоустройству за рубеж;
  • административная ответственность за нарушение такими компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию; а на компании-нарушители будут накладывать штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).

В случае, если компания-посредник будет плохо работать, врать соискателю о вакансии и условиях работы, то не получит от работодателя свою оплату.

Справка Finance.ua:

  • Объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам в Украину за январь-март этого года составляет более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу – почти 154 миллиона долларов.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.