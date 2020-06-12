Рада приняла за основу законопроект об учете газа

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Верховная Рада приняла за основу проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии”.
“За” соответствующее решение 16 июня проголосовал 281 депутат.
“Учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, а в странах ЕС учет природного газа осуществляется в единицах энергии. При этом уже сегодня существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада, поскольку газ из Европы заходит на таможенную границу Украины в объемах энергии (кВт.ч), а затем, расчетным путем, определяется в кубических метрах”, – поясняют авторы законопроекта.
Поэтому более объективным является учет природного газа в энергетических единицах, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа по сравнению с другими энергоносителями.
Кроме того, расчеты за кубические метры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.
“Другими словами, на сегодня потребитель независимо от того, качественный газ или нет, должен заплатить за весь его объем, прошедший через счетчик газа”, – отмечается в пояснительной записке.
Что предусматривает проект закона:
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