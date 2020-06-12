За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли составило 674,5 млн долл

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За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 674,5 миллиона долларов, что в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
“В январе-апреле 2020 года экспорт товаров составил 16085,6 млн долл. США, или 98,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года, импорт – 16760,1 млн долл., или 90,7%. Отрицательное сальдо составило 674,5 млн долл. (в январе-апреле 2019 года отрицательное – 2123,7 млн долл.)”, – говорится в сообщении.
Внешнеторговые операции в январе-апреле 2020 года проводились с партнерами из 215 стран мира.
Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (почти на 1,79 млрд долларов; на 95,0% больше, чем за январь-апрель 2019 года), Польшу (на 1,04 млрд долларов; на 6,5% меньше) и Российскую Федерацию (на 889,2 млн долларов; на 13,9% меньше).
Более всего в январе-апреле 2020 года Украина продала на внешних рынках зерновых (на 3,47 млрд долларов; на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года), черных металлов (на 2,69 млрд долларов; на 15,4% меньше), жиров и масел животного или растительного происхождения (на 1,99 млрд долларов; на 25,1% больше).
Больше всего товаров за четыре месяца 2020 года Украина импортировала из Китая (на 2,40 млрд долларов; на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), Германии (на 1,81 млрд долларов; на 1,2% меньше) и Российской Федерации (на 1,56 млрд долларов; на 37,8% меньше).
Основными товарными позициями украинского импорта за январь-апрель 2020 года были: машины, оборудование и механизмы (на 3,19 млрд долларов, на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (на 2,81 млрд долларов; на 21,5% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (на 2,61 млрд долларов; на 4,7% меньше).
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