В Минфине рассказали, сколько дешевых кредитов для бизнеса выдали украинские банки

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Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 34 кредита в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%” на сумму 23,71 млн грн, а с февраля бизнес получил уже 639 кредитов на 404,76 млн грн в рамках этой программы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
“На минувшей неделе к программе присоединился АО “Креди Агриколь Банк”. Поэтому, соответственно, клиенты уже 16 банков Украины имеют возможность получить заем по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, АКБ «Львов», ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Альянс Банк, Таскомбанк, Банк Восток, Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, КБ «Глобус» и Креди Агриколь Банк”, – говорится в сообщении.
На этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует Программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО «ОТП Банк».
“Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). Инструменты доступны, буквально, третью неделю, но саккуммулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен (1 1123,23 миллиона гривен)”, – добавили в Минфине.
Напомним, среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закону о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».
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