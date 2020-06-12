В Минфине рассказали, сколько дешевых кредитов для бизнеса выдали украинские банки

Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 34 кредита в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%” на сумму 23,71 млн грн, а с февраля бизнес получил уже 639 кредитов на 404,76 млн грн в рамках этой программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

“На минувшей неделе к программе присоединился АО “Креди Агриколь Банк”. Поэтому, соответственно, клиенты уже 16 банков Украины имеют возможность получить заем по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, АКБ «Львов», ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Альянс Банк, Таскомбанк, Банк Восток, Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, КБ «Глобус» и Креди Агриколь Банк”, – говорится в сообщении.

На этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует Программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО «ОТП Банк».

“Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). Инструменты доступны, буквально, третью неделю, но саккуммулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен (1 1123,23 миллиона гривен)”, – добавили в Минфине.

Напомним, среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закону о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».

Справка Finance.ua:

Первым кредит в рамках антикризисного пакета программы получил владелец агропроизводства с Львовщины. Фермер смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 миллиона гривен в АО КБ «ПриватБанк» под 0% до конца марта 2021 года.

Основной бюджет Государственной программы 5-7-9% скоро будет увеличен до 4 млрд гривен.

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