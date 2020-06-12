Эдвард Дубинский: Подходы к инвестициям в кризис. Стоит ли вкладывать только в недвижимость

Многие инвесторы уверены, что самый безопасный сектор, в который стоит вкладывать деньги во время кризиса – это недвижимость. Так ли это? Расскажу на примере.

Еще в 2011 году, продав свой банк в Краснодаре, я приехал в Москву и снял там квартиру на Патриарших прудах за 60,000 рублей в месяц. В то время, рубль был 30 к 1 доллару. Так что мне аренда квартиры стоила $2,000 в месяц.

Позже хозяин квартиры признался, что его квартира ему стоила $500 000. Получается, собственник квартиры как инвестор получал от меня 720,000 рублей в год за аренду (то есть $24,000). Соответственно, доходность его инвестиции в недвижимость была 4.8% годовых (24,000/500,000 * 100).

В 2015 году из-за того, что российский рубль упал после очередного кризиса до 60:1 против доллара, эта же квартира приносила хозяину квартиры вдвое меньше. Хозяин получал те же 60,000 рублей ежемесячно, или 720,000 в год, за аренду, но это равнялось уже $12,000 в год, не $24,000. Таким образом, годовая доходность его инвестиции упала до 2.4% (12,000/500,000 * 100).

Сегодня, при актуальном кризисе, рубль, гривна, тенге опять неустойчивы. Это означает, что доходность инвестиции в недвижимость в очередной раз может страдать. Так что помните – существуют три фактора, доказывающих, что недвижимость не самый надежный способ вложения сбережений:

Недвижимость означает вложение денег в неликвидный и тяжело продаваемый актив, что особенно заметно в кризис.

Сектор недвижимости близко привязан к здоровью местного рынка. Если вы инвестируете в той стране, где кризисы приходят каждые 5-7 лет, цена вашего объекта недвижимости будет страдать каждые 5-7 лет.

Нестабильность местной валюты. Как показывает пример выше, недвижимость можно приобретать только в тех странах, где местная валюта стабильная, сильная, надежная.

В развивающихся странах, а Украина такой является, валюты страдают с приходом очередного кризиса, и доходность вашей инвестиции в недвижимость будет страдать.

Куда же инвестировать свои сбережения?

Помимо недвижимости, стоит отметить, что банковский депозит – это также не инвестиция. Банковский депозит нужен для сохранения подушки безопасности (т.е. денег на черный день).

Еще один вариант для инвестиций – зарубежные финансовые инструменты с умеренным риском, то есть ценные бумаги: акции, облигации, и накопительные фонды (ПИФ и ETF).

Эти инструменты валютные и очень ликвидные, их обычно можно продать за несколько минут.

Такие инструменты можно приобрести с помощью посредника, обычно брокера. И вот тут, как говорят, дьявол в деталях. Какой брокер лучше или хуже, какой конкретно фонд или акцию выбирать – это все требует обучения и практики.

Но скажем так, лучшее правило такое – обязательно стоит, после инвестиции в данные инструменты – из них формировать инвестиционные портфели, то есть вкладывать все яйца в одну корзину нельзя. Инвестировать именно таким путем – более стабильно, более ликвидно и более доходно!

Но, лучше начинать с самой умной инвестиции – в себя. Займитесь финансовой грамотностью. Это по-настоящему будет давать долгосрочные и стабильные дивиденды!

Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер, основатель и управляющий партнер компании Fintelect