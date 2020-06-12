Эдвард Дубинский: Подходы к инвестициям в кризис. Стоит ли вкладывать только в недвижимость

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Многие инвесторы уверены, что самый безопасный сектор, в который стоит вкладывать деньги во время кризиса – это недвижимость. Так ли это? Расскажу на примере.
Еще в 2011 году, продав свой банк в Краснодаре, я приехал в Москву и снял там квартиру на Патриарших прудах за 60,000 рублей в месяц. В то время, рубль был 30 к 1 доллару. Так что мне аренда квартиры стоила $2,000 в месяц.
Позже хозяин квартиры признался, что его квартира ему стоила $500 000. Получается, собственник квартиры как инвестор получал от меня 720,000 рублей в год за аренду (то есть $24,000). Соответственно, доходность его инвестиции в недвижимость была 4.8% годовых (24,000/500,000 * 100).
В 2015 году из-за того, что российский рубль упал после очередного кризиса до 60:1 против доллара, эта же квартира приносила хозяину квартиры вдвое меньше. Хозяин получал те же 60,000 рублей ежемесячно, или 720,000 в год, за аренду, но это равнялось уже $12,000 в год, не $24,000. Таким образом, годовая доходность его инвестиции упала до 2.4% (12,000/500,000 * 100).
Сегодня, при актуальном кризисе, рубль, гривна, тенге опять неустойчивы. Это означает, что доходность инвестиции в недвижимость в очередной раз может страдать. Так что помните – существуют три фактора, доказывающих, что недвижимость не самый надежный способ вложения сбережений:
В развивающихся странах, а Украина такой является, валюты страдают с приходом очередного кризиса, и доходность вашей инвестиции в недвижимость будет страдать.
Куда же инвестировать свои сбережения?
Помимо недвижимости, стоит отметить, что банковский депозит – это также не инвестиция. Банковский депозит нужен для сохранения подушки безопасности (т.е. денег на черный день).
Еще один вариант для инвестиций – зарубежные финансовые инструменты с умеренным риском, то есть ценные бумаги: акции, облигации, и накопительные фонды (ПИФ и ETF).
Эти инструменты валютные и очень ликвидные, их обычно можно продать за несколько минут.
Такие инструменты можно приобрести с помощью посредника, обычно брокера. И вот тут, как говорят, дьявол в деталях. Какой брокер лучше или хуже, какой конкретно фонд или акцию выбирать – это все требует обучения и практики.
Но скажем так, лучшее правило такое – обязательно стоит, после инвестиции в данные инструменты – из них формировать инвестиционные портфели, то есть вкладывать все яйца в одну корзину нельзя. Инвестировать именно таким путем – более стабильно, более ликвидно и более доходно!
Но, лучше начинать с самой умной инвестиции – в себя. Займитесь финансовой грамотностью. Это по-настоящему будет давать долгосрочные и стабильные дивиденды!
Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер, основатель и управляющий партнер компании Fintelect
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