За помощью по частичной безработице обратились 16 тысяч ФЛП без наемных лиц

Из 16 тыс. физических лиц – предпринимателей, которые не имеют наемных работников и обратились за помощью по частичной безработице, по состоянию на 15 июня более 1,3 тыс. уже получили положительное решение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“По состоянию на 15 июня за получением помощи по частичной безработице обратились почти 16 тысяч физических-лиц предпринимателей, не имеющих наемных работников. Фактически, это предприниматели-единоличники, которые оформляют помощь на себя лично. Сейчас 1317 из них получили положительное решение о предоставлении выплат”, – говорится в сообщении.

Наибольшее количество заявок зарегистрировано в трех областях:

Сумской области – 3730 пакетов документов подано на рассмотрение;

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Харьковской области – 1966 пакетов документов подано на рассмотрение;

Черновицкой области – 1538 пакетов документов подано на рассмотрение.

Как получить помощь ФЛП:

в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ и собрать необходимый пакет документов;

помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третьих от базы начисления ЕВ, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц;

пособие предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после окончания карантина;

с помощи не уплачивается налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Справка Finance.ua:

Старт приема документов от физических лиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников, начался 9 июня, после вступления в силу Постановления КМУ от 3 июня 2020 года № 453, которым был расширен перечень возможных получателей помощи.

27 апреля этого года Правительством принято решение о предоставлении 4,7 млрд. грн для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина. Кроме физических лиц предпринимателей – единоличников, помощь предоставляется работодателям, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином – субъектам малого и среднего бизнеса, которые имеют от 1 до 250 наемных работников.

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