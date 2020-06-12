За помощью по частичной безработице обратились 16 тысяч ФЛП без наемных лиц

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Из 16 тыс. физических лиц – предпринимателей, которые не имеют наемных работников и обратились за помощью по частичной безработице, по состоянию на 15 июня более 1,3 тыс. уже получили положительное решение.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“По состоянию на 15 июня за получением помощи по частичной безработице обратились почти 16 тысяч физических-лиц предпринимателей, не имеющих наемных работников. Фактически, это предприниматели-единоличники, которые оформляют помощь на себя лично. Сейчас 1317 из них получили положительное решение о предоставлении выплат”, – говорится в сообщении.
Наибольшее количество заявок зарегистрировано в трех областях:
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