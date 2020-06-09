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"Газпром" начал демонтаж российских труб, которыми газ идет в Украину — глава ОГТСУ

"Газпром" начал демонтаж российских труб, которыми газ идет в Украину — глава ОГТСУ

Российский газовый монополист “Газпром” начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.

Об этом в интервью OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.

“Вот это, что “Газпром” начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной – это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем”, – сказал Макогон.

При этом глава “Оператора ГТС” отметил, что компания не будет отказываться от “малого транзита” – использование системы адресной закупки европейцами.

“Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, по которым будет происходить и внутренние транспортировки”, – добавил Макогон.

По его словам, “Оператор ГТС” сфокусировал свои капитальные инвестиции на те объекты, которые будут использоваться и без транзита от “Газпрома”. При этом Макогон не поддерживает сценарий дробления ГТС на отдельные части – для транзитных услуг внутреннего рынка Украины, поскольку такая идея не соответствует логике газового рынка ЕС.

Если же контракт с “Газпромом” не будет продлен, то “Оператор ГТС” сосредоточится на поставках газа для своих потребителей. “Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи”, – комментирует Макогон.

По материалам Економічна Правда
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