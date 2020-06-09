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Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой

Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой

Банк обязательно должен предупредить клиентов об изменении тарифов за 30 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Базовая услуга любого банка – это открыть своему клиенту текущий счет, к которому, как правило, открывается платежная карта. После этого можно переводить средства с карты на карту, покупать товары онлайн, при необходимости снимать наличные. Однако банки могут устанавливать комиссии на указанные выше операции. Поэтому, подписывая договор, мы советуем сначала внимательно ознакомиться с тарифами банков и обязательно обращать внимание на порядок их повышения”, – говорится в сообщении.

В какие сроки банк должен предупредить клиентов об изменении тарифов:

  • банк должен предупреждать своих клиентов об изменениях тарифов минимум за 30 дней до даты введения новых тарифов. Иначе – финансовое учреждение нарушает права своих клиентов;

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  • банк может предупредить клиентов с помощью любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т. п.) или разместить соответствующую информацию на собственном вебсайте.

Что делать, если банк изменил тарифы без уведомления:

  • сначала нужно направить письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа;
  • если банк не отвечает или пытается «обойти» ваши аргументы, стоит обращаться в Национальный банк Украины;
  • если обращение содержит признаки нарушений прав потребителей, специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию. Практика свидетельствует, что после обращений Национального банка Украины банки соглашаются отсрочить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию, если клиенты не были проинформированы за 30 дней до повышения банком тарифов.

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По материалам Finance.UA
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