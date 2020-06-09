Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой

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Банк обязательно должен предупредить клиентов об изменении тарифов за 30 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“Базовая услуга любого банка – это открыть своему клиенту текущий счет, к которому, как правило, открывается платежная карта. После этого можно переводить средства с карты на карту, покупать товары онлайн, при необходимости снимать наличные. Однако банки могут устанавливать комиссии на указанные выше операции. Поэтому, подписывая договор, мы советуем сначала внимательно ознакомиться с тарифами банков и обязательно обращать внимание на порядок их повышения”, – говорится в сообщении.
В какие сроки банк должен предупредить клиентов об изменении тарифов:
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Что делать, если банк изменил тарифы без уведомления:
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