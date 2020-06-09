Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой

Банк обязательно должен предупредить клиентов об изменении тарифов за 30 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Базовая услуга любого банка – это открыть своему клиенту текущий счет, к которому, как правило, открывается платежная карта. После этого можно переводить средства с карты на карту, покупать товары онлайн, при необходимости снимать наличные. Однако банки могут устанавливать комиссии на указанные выше операции. Поэтому, подписывая договор, мы советуем сначала внимательно ознакомиться с тарифами банков и обязательно обращать внимание на порядок их повышения”, – говорится в сообщении.

В какие сроки банк должен предупредить клиентов об изменении тарифов:

банк должен предупреждать своих клиентов об изменениях тарифов минимум за 30 дней до даты введения новых тарифов. Иначе – финансовое учреждение нарушает права своих клиентов;

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банк может предупредить клиентов с помощью любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т. п.) или разместить соответствующую информацию на собственном вебсайте.

Что делать, если банк изменил тарифы без уведомления:

сначала нужно направить письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа;

если банк не отвечает или пытается «обойти» ваши аргументы, стоит обращаться в Национальный банк Украины;

если обращение содержит признаки нарушений прав потребителей, специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию. Практика свидетельствует, что после обращений Национального банка Украины банки соглашаются отсрочить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию, если клиенты не были проинформированы за 30 дней до повышения банком тарифов.

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