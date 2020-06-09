Samsung представила лимитированную версию Galaxy S20+ BTS Edition (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Последнее сотрудничество Samsung предлагает тематический гаджет Galaxy S20 Plus BTS Edition.
Galaxy S20 Plus BTS Edition выглядит как обычный флагман Samsung, но с уникальным фиолетовым корпусом, переливается (цвет тесно связан с K-pop группой). На задней панели размещен логотип BTS и иконка сердца на массиве камер.
Читайте также: Apple и Samsung доминируют на рынке подержанных смартфонов
BTS Edition также включает в себя вдохновленные BTS темы, а также установленную копию программы Weverse (платформа социальных сетей, которая используется участниками группы BTS для общения с фанатами и обмена контентом).
Фото: itsider
В комплекте идут стандартные наушники соответствующего фиолетового цвета, на каждом из которых также размещено сердце.
Также Samsung предлагает бесплатный плакат BTS для всех, кто заказывает фирменный S20 Plus или Galaxy Buds (клиенты, которые заказывают оба, получат два плаката). Кроме того, предварительный заказ Galaxy Plus S20 BTS Edition предоставит клиентам 50-процентную скидку на соответствующие Galaxy Buds, в то время как предварительный заказ для Galaxy Buds будет включать беспроводное зарядное устройство, выполненное в оформлении BTS (оно также фиолетового цвета).
Фото: itsider
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 4009 19
В "Нафтогазе" рассказали, кто прежде всего будет менять поставщиков после открытия рынка газа09.06.2020, 14:36 - 1411 10
В Украине платных дорог не будет - УкравтодорВчера, 09:33 - 1331 8
Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)Вчера, 13:30 - 2253 7
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 952 4
В "Слуге народа" разъяснили участь учителей-пенсионеровВчера, 09:00 - 7340 1
Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)Вчера, 04:46 - 5694
Право на отпуск перед увольнением: разъяснение ГострудаВчера, 14:02 - 4491
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 4009 19
Межбанк: с понедельника ситуация на рынке начнет менятьсяВчера, 11:16 - 3566 1
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 564
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 436
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2044 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2777 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3388