Samsung представила лимитированную версию Galaxy S20+ BTS Edition (фото)

Последнее сотрудничество Samsung предлагает тематический гаджет Galaxy S20 Plus BTS Edition.

Galaxy S20 Plus BTS Edition выглядит как обычный флагман Samsung, но с уникальным фиолетовым корпусом, переливается (цвет тесно связан с K-pop группой). На задней панели размещен логотип BTS и иконка сердца на массиве камер.

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BTS Edition также включает в себя вдохновленные BTS темы, а также установленную копию программы Weverse (платформа социальных сетей, которая используется участниками группы BTS для общения с фанатами и обмена контентом).



Фото: itsider

В комплекте идут стандартные наушники соответствующего фиолетового цвета, на каждом из которых также размещено сердце.

Также Samsung предлагает бесплатный плакат BTS для всех, кто заказывает фирменный S20 Plus или Galaxy Buds (клиенты, которые заказывают оба, получат два плаката). Кроме того, предварительный заказ Galaxy Plus S20 BTS Edition предоставит клиентам 50-процентную скидку на соответствующие Galaxy Buds, в то время как предварительный заказ для Galaxy Buds будет включать беспроводное зарядное устройство, выполненное в оформлении BTS (оно также фиолетового цвета).



Фото: itsider