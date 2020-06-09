Новый генплан Киева: какие автовокзалы реконструируют и построят

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Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели открытие двух современных автовокзалов: в районе жилого массива «Теремки» (южное и западное направления) и в районе Харьковской площади (северное, восточное и юго-восточное направления).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на коммунальную организацию «Киевгенплан».
“Такое решение принято для улучшения обслуживания пассажиров и перевозчиков междугородного автобусного сообщения, а также, что очень важно в условиях перегруженного городского трафика, чтобы исключить движение междугородних автобусов по улицам города”, – говорится в сообщении.
Кроме того, намечено строительство еще трех новых автостанций – «Новобеличи», «Троещина» и «Лесничество», а также реконструкция двух существующих автостанций: «Дарница» и «Полесье». В то же время предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, автостанций «Подол», «Южная» и «Дачная».
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