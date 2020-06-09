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Аграрный фонд готов гарантировать продовольственную безопасность Украины

Аграрный фонд готов гарантировать продовольственную безопасность Украины

Аграрный фонд готов выступить гарантом продовольственной безопасности Украины.
Об этом заявил и.о. председателя правления компании Богдан Банчук в интервью изданию НВ, сообщает пресс-служба Аграрного фонда.

«Если у правительства есть видение, что Аграрному фонду нужно обеспечить продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе, то мы готовы выступить гарантом такой безопасности», – сказал Банчук.

Также он рассказал, что приоритетными задачами на 2020 год является вывод компании из финансового кризиса и возвращение доверия сельхозпроизводителей.

«Главная задача на 2020-й – максимально приблизить общество к финансовым показателям со знаком «плюс», а также вернуть доверие малого и среднего сельхозпроизводителя к Аграрному фонду, стать надежным партнером аграриев и своевременно оказывать им финансовую поддержку от имени государства», – добавил и.о. председателя правления общества.

По его словам, ПАО «Аграрный фонд» реализует минеральные удобрения, закупленные в 2019 году, а в дальнейшем планирует сконцентрироваться на развитии своей форвардной программы.

«Сейчас на балансе Аграрного фонда около 110 тыс. тонн удобрений, которые мы хотим продать, когда будут благоприятные рыночные условия. А в дальнейшем в планах общества все же сконцентрироваться на финансовой поддержке наших агропроизводителей… Мы планируем развивать нашу форвардную программу и вернуться на предыдущие объемы закупок зерновых. Весенний этап будет продолжаться до последней заявки, но все же очень большие надежды возлагаем на осень», – отметил Банчук.

По материалам НВ
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