Аграрный фонд готов гарантировать продовольственную безопасность Украины

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Аграрный фонд готов выступить гарантом продовольственной безопасности Украины.
Об этом заявил и.о. председателя правления компании Богдан Банчук в интервью изданию НВ, сообщает пресс-служба Аграрного фонда.
«Если у правительства есть видение, что Аграрному фонду нужно обеспечить продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе, то мы готовы выступить гарантом такой безопасности», – сказал Банчук.
Также он рассказал, что приоритетными задачами на 2020 год является вывод компании из финансового кризиса и возвращение доверия сельхозпроизводителей.
«Главная задача на 2020-й – максимально приблизить общество к финансовым показателям со знаком «плюс», а также вернуть доверие малого и среднего сельхозпроизводителя к Аграрному фонду, стать надежным партнером аграриев и своевременно оказывать им финансовую поддержку от имени государства», – добавил и.о. председателя правления общества.
По его словам, ПАО «Аграрный фонд» реализует минеральные удобрения, закупленные в 2019 году, а в дальнейшем планирует сконцентрироваться на развитии своей форвардной программы.
«Сейчас на балансе Аграрного фонда около 110 тыс. тонн удобрений, которые мы хотим продать, когда будут благоприятные рыночные условия. А в дальнейшем в планах общества все же сконцентрироваться на финансовой поддержке наших агропроизводителей… Мы планируем развивать нашу форвардную программу и вернуться на предыдущие объемы закупок зерновых. Весенний этап будет продолжаться до последней заявки, но все же очень большие надежды возлагаем на осень», – отметил Банчук.
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