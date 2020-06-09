Переговоры по концессии "Херсонского порта" завершены, договор подпишут в июне - Криклий

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12 июня Мининфраструктуры одобрило текст концессионного договора Херсонского морского торгового порта, его подписание ожидается в июне.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Херсонский порт является ключевым морским портом на Днепре, который имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение. Мы успешно завершили переговоры относительно проекта договора концессии этого порта и готовимся к подписанию договора в ближайшее время.
Напомню, что победитель концессионного конкурса – компания “Рисоил-Херсон” инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру”, – отметил Криклий.
Также 15 июня состоится очередное заседание Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту “Ольвия”.
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