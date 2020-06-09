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Новый гибрид BMW на электротяге проедет 100 км (фото)

Новый гибрид BMW на электротяге проедет 100 км (фото)

Новый автомобиль BMW с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV) сможет на одной электротяге проехать 100 км. Об этом сообщает BMW Blog со ссылкой на члена правления BMW Питера Ноту.

Сейчас гибридные автомобили BMW PHEV на одной электротяге проезжают около 50 км. В принципе, это средний показатель, который можно считать очень неплохим. У многих гибридов эта цифра меньше, и только у некоторых – чуть больше.

BMW активно продолжает работу над гибридными силовыми установками. Баварцы уверены, что в ближайшие годы спрос на гибридные авто будет только увеличиваться.

К концу 2020 года BMW будет предлагать автомобилистам 12 моделей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, в том числе MINI Countryman и BMW X2.

По материалам autonews.ua
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