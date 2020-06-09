Одесский аэропорт возобновил международное сообщение с Берлином, Будапештом и Минском

Сегодня, 15 июня, администрация Одесского аэропорта возобновила регулярные авиарейсы в Берлин, Будапешт и Минск, которые не выполнялись в течение нескольких месяцев из-за введения правительством карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

“Публикуем расписание рейсов на период с 15 по 28 июня 2020 года. В частности, авиакомпания Belavia: направление – Минск, рейсы будут выполняться ежедневно; авиакомпания Wizz Air: направление – Берлин, по средам и воскресеньям; авиакомпания Wizz Air: направление – Будапешт, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам”, – говорится в сообщении.

В аэропорту также уточнили, что в условиях адаптивного карантина авиакомпании Windrose и Международные авиалинии Украины выполняют регулярные рейсы “Киев-Одесса-Киев”.

Пресс-служба аэропорта напомнила, что “для въезда иностранцев в Украину (кроме дипломатов и тех, кто не имеет вида на жительство в Украине) необходимо иметь в наличии страховой полис, который компенсирует затраты, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования COVID-19.

Обязательной обсервации подлежат только те лица, которые пересекают границу и прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран со значительным распространением COVID-19 (количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. чел.), добавили в международном аэропорту.