Минздрав обещает с 1 июля изменить финансирование медучреждений

Министерство здравоохранения разработало нормативную базу для того, чтобы пересмотреть тарифы на медицинские услуги и не допустить закрытия медицинских учреждений и увольнения медиков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Говорят, что сейчас эти документы находятся на согласовании, и уже с 1 июля медицинские учреждения могут получить финансовый ресурс не ниже, чем в 2019 году.

По словам главы ведомства Максима Степанова, такие меры Минздрав будет осуществлять до конца этого года. Также министерство уже разрабатывает документы для комплексного реформирования системы здравоохранения Украины, которые будут действовать с 2021 года.