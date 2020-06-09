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Тарифы на медицинские услуги были установлены непрозрачно - Ярынич

Тарифы на медицинские услуги были установлены непрозрачно - Ярынич

Тарифы на медицинские услуги, установленные в соответствии со вторым этапом медицинской реформы, не соответствуют реальной стоимости этих услуг, поэтому их просмотр является первоочередной задачей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил кандидат на должность главы Национальной службы здоровья, гендиректор Кировоградского клинического онкологического центра Константин Ярынич.

“Наиболее актуальная проблема – непрозрачность тарифов, которые устанавливались не на основе честной калькуляции медицинской услуги, а зависели от выделенного на медицинскую отрасль финансирования. Сегодня нам нужна четкая и понятная калькуляция тарифов, которая может быть сделана только на основе утвержденных протоколов лечения, которых, к сожалению, в Украине нет”, – заявил Ярынич.

То есть, по его словам, существует два глобальных момента: прозрачные тарифы и наличие протоколов лечения.

“Именно последние нам помогут оценить качество медицинской услуги. Это очень важно, о чем, к сожалению, все забыли”, – добавил кандидат на должность председателя НСЗУ.

По материалам РБК-Украина
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