Тарифы на медицинские услуги были установлены непрозрачно - Ярынич

Тарифы на медицинские услуги, установленные в соответствии со вторым этапом медицинской реформы, не соответствуют реальной стоимости этих услуг, поэтому их просмотр является первоочередной задачей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил кандидат на должность главы Национальной службы здоровья, гендиректор Кировоградского клинического онкологического центра Константин Ярынич.

“Наиболее актуальная проблема – непрозрачность тарифов, которые устанавливались не на основе честной калькуляции медицинской услуги, а зависели от выделенного на медицинскую отрасль финансирования. Сегодня нам нужна четкая и понятная калькуляция тарифов, которая может быть сделана только на основе утвержденных протоколов лечения, которых, к сожалению, в Украине нет”, – заявил Ярынич.

То есть, по его словам, существует два глобальных момента: прозрачные тарифы и наличие протоколов лечения.

“Именно последние нам помогут оценить качество медицинской услуги. Это очень важно, о чем, к сожалению, все забыли”, – добавил кандидат на должность председателя НСЗУ.