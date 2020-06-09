Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников

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Несколько европейских стран в понедельник открывают свои границы для путешественников из ЕС после почти трех месяцев ограничений, введенных из-за коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
От Исландии до Греции – многие страны в понедельник ослабляют ограничения на границах для посетителей из ЕС и Шенгенской зоны.
Германия отменяет пограничный контроль, и путешественникам из ЕС больше не нужно будет доказывать причину въезда в страну. Германия уже ранее открыла свои границы для соседних Австрии, Швейцарии и Франции.
Франция открывает свои границы для путешественников из ЕС и Шенгенской зоны. Прибывшие оттуда не будут помещены в карантин. Однако для тех, кто прибывает из Испании, а также из Великобритании, будут действовать различные протоколы, потому что у этих стран разные графики снятия ограничений.
Испания не допустит иностранных туристов до 21 июня, за исключением некоторых испанских островов.
Финляндия отменила ограничения на поездки для туристов из и в Норвегию, Данию, Исландию, а также Эстонию, Латвию и Литву, где уровень заражения упал до уровня Финляндии.
Правительство Нидерландов разрешает с понедельника своим гражданам поездки с туристической целью в 16 европейских стран.
В некоторых странах право на въезд будет зависеть от того, где живет путешественник и куда направляется. Греция будет обязывать проходить карантины тех, кто прибывает из ряда аэропортов в восьми странах ЕС.
В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из “оранжевых” или “красных” стран, таких как Португалия и Швеция.
Дания разрешит въезд туристов из Исландии, Германии и Норвегии, но не из Швеции – при условии, что те забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.
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