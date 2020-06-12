Межбанк: с понедельника ситуация на рынке начнет меняться

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Начиная с понедельника ситуация на рынке начнет постепенно меняться.
Во-первых, будет определенная интрига по завтрашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники пока хотят разместить гривневые бумаги на 105, 161, 252, 336, 616 и 973 дня. И по состоянию на время написания статьи – объемы размещения минфиновцы не озвучили. После снижения учетной ставки до 6% – теперь развернется новая битва за доходность по новым облигациям. На прошлом аукционе 9 июня инвесторы спешили зафиксировать еще старую доходность (при учетной НБУ на уровне 8%) и смогли купить бумаги с уровнем доходности от 9% до 10,80% годовых. Поэтому сейчас резко ее опустить чиновники вряд ли смогут, но стремится к этому будут. Подготовка, проведение и результаты аукциона будут влиять как на ресурсный, так и на валютный рынки, начиная с понедельника по среду. Наш прогноз – размещение на сумму до 4,5-6 млрд гривен с попытками чиновников основательно занизить доходность хотя бы до уровня около 8-8,9% годовых по разным по срочности облигациям.
Во-вторых, два последних дня прошлой недели прошли под определенным трендом по росту курса доллара, что “напугало” потенциальных покупателей и спрос на валюту будет расти за счет тех, кто предпочтет сейчас купить валюту, чтобы затем не рисковать при росте котировок. Это психологически работает против нацвалюты.
В-третьих, с середины месяца уже идет постепенная подготовка клиентов к дням бюджетных платежей, что обычно позитивно сказывается на гривне. Особенно сейчас, когда из-за падения выручки и бизнеса клиенты вынуждены накапливать гривну для расчетов с государством за более длинный период времени.
Не стоит забывать, что Нафтогазу предстоят большие бюджетные выплаты и он как главный продавец валюты на межбанке может очень существенно влиять на тренд по курсу в период до 20 июня как минимум.
По прогнозу Finance.ua, объемы операций на торгах сегодня будут находиться в пределах до $230 млн при заключении до 540-630 сделок.
Как всегда, Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах.
Тренд по курсу в течение дня будет полностью зависеть от действий крупных игроков, а спекулянты будут работать как в формате “в две стороны”, так и попытаются “разогреть” котировки, подстраиваясь под действия основных участников торгов. Попытки вздернуть курс будут продолжаться практически все первые три дня недели.
Наличный рынок останется заложником поведения межбанка и свои ценники будет выставлять под воздействием событий на торгах.
По нашим прогнозам, 15 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,65-26,90 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,75 / 26,78
евро – 30,23 / 30,26
российский рубль – 0,3854 / 0,3864
Курсы валют на Межбанке
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