На протяжении лета баррель нефти будет стоить около $35 – эксперт

Цена на нефть эталонной марки Brent в течение этого лета может составить около 35 долларов за баррель.

Такое мнение выразил в комментарии корреспонденту Укринформа партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

“Спрогнозировать цены на нефть в течение лета сложно. Но в общем сейчас вырисовывается картина, что будет где-то около 35 долларов за баррель – и это будет та цена, которая может удовлетворить многих”, – заявил он.

Российский независимый аналитик нефтегазового сектора убежден, что договоренность в рамках ОПЕК+ дает свои результаты, правда, “полностью стабилизировать рынок пока не удается”.

В частности, он указал на то, что в ОПЕК довольно слабая дисциплина по исполнению взятых обязательств, также существует возможность выхода на рынок нефти из Ливии. Кроме того, принятые из-за пандемии COVID-19 ограничительные меры могут длиться дольше, чем предполагалось, особенно учитывая опасения “второй волны”. Отдельный фактор, который следует учитывать, – ситуация в экономике США.