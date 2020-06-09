Fiat представила электрофургон Ducato с запасом хода до 360 км (фото)

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Компания Fiat представила электрическую версию фургона модели Ducato.
Отмечается, что в движение авто вводит электрический агрегат мощностью 120 л. с. Представители компании сообщили о том, что для фургонов будут предлагаться различные силовые установки. Запаса одного аккумулятора, который сделают в двух версиях (на 47 кВт/ч и 79 кВт/ч, прим.), хватит на 220 и 360 км соответственно.
Также для того, чтобы сохранить высокие показатели энергоэффективности, водителю не следует превышать скорость более 100 км/час.
Фото: «Авторевю»
Самым заметным отличием в интерьере по сравнению с ДВС является монитор с “электрическими” показателями слева от водителя. Гнездо для зарядки будет располагаться на месте привычной заправочной горловины.
Фото: «Авторевю»
Кроме того, различаются модели и длиной своей колесной базы, и объемами грузового отсека. Что касается грузоподъемности фургона, то она составляет почти 2 тонны.
Выход электрофургона ожидается на конец 2020 года.
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