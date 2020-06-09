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Пенсионный фонд зафиксировал падение средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд зафиксировал падение средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Таким образом, по сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен (с 9 905,39 гривен).

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата в 5-6 тысяч гривен – это не показатель бедности.

Справка Finance.ua:

  • В январе-апреле 2020 года размер среднемесячной номинальной заработной платы работников столичных предприятий, учреждений, организаций (с количеством работающих 10 человек и больше) составил 16 380 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 8,7%.
  • По информации Госстата, размер средней номинальной заработной платы в столице за март составил 17 990 грн.

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По материалам Finance.UA
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