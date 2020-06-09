Пенсионный фонд зафиксировал падение средней зарплаты для расчета пенсий

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Таким образом, по сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен (с 9 905,39 гривен).
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата в 5-6 тысяч гривен – это не показатель бедности.
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