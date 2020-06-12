Citroen назначил дату премьеры нового электрокроссовера Citroen e-C4

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Французский автопроизводитель Citroen объявил, что проведет анонс нового электрического кроссовера Citroen e-C4 уже в конце текущего месяца — 30 июня 2020 года. Практически сразу после представления электромобиль будет доступен для заказа в Европейских странах, а первые экземпляры будут доставлены клиентам уже в сентябре текущего года.
В качестве основы для электромобиля будет использована фирменная модульная платформа PSA CMP, электрическая версия которой используется в электромобилях концерна Peugeot e-208 и e-2008.
Так как характеристики данной платформы можно гибко варьировать в зависимости от формата электромобиля и других требований, то предсказать точные параметры нового Citroen e-C4 пока невозможно. Тем не менее эксперты ожидают, что электрокроссовер получит электродвигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм и батарею на 50 кВтч с запасом хода порядка 310-340 км по измерительному циклу WLTP.
Модель Citroen e-C4 получит обновленный дизайн, но в целом это будет типичный для французского бренда кроссовер. Кстати, в рамках обновления семейства C4 также выйдет бензиновая и дизельная версия модели, которые будут незначительно отличаться от электромобиля.
Напомним, что недавно французы анонсировали Citroen Ami — серийный двухместный электромобиль с мощностью 6 кВт, батареей 5,5 кВтч и запасом хода 70 км. Его продажи в Европе стартуют летом по цене 6000 евро или 20 евро/мес. Также в числе недавних анонсов бренда футуристичный электромобиль для длительных поездок 19_19 Concept с мощностью 340 кВт, батареей 100 кВтч и запасом хода 800 км.
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