Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)

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Электрический грузовик Tesla Semi поступит в производство с 2021 года. Информацию подтвердил Илон Маск в своем Twitter, сказав, что пора бы уже начинать выпуск долгожданной модели.
Напомним, что электромобиль Tesla Semi впервые показали в 2017 году, изначально планировали поставить на конвейер в 2019-м. Однако запуск производства постоянно откладывался. Пока собрали только пробную партию электрокаров для испытаний.
Футуристический Tesla Semi способен буксировать прицеп весом 36 тонн, а без него разгоняется до 100 км/ч всего за 5 с. На выбор предложат две версии – с запасом хода 480 и 800 км.
Фото: 3dnews.ru
Известно, что грузовой электромобиль Тесла получит автопилот. Также Илон Маск пообещал, что ресурс Semi составит не менее миллиона миль (1,6 млн. км). Цена электрического грузовика – от 150 до 200 тыс. долларов.
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