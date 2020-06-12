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Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)

Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)

Электрический грузовик Tesla Semi поступит в производство с 2021 года. Информацию подтвердил Илон Маск в своем Twitter, сказав, что пора бы уже начинать выпуск долгожданной модели.

Напомним, что электромобиль Tesla Semi впервые показали в 2017 году, изначально планировали поставить на конвейер в 2019-м. Однако запуск производства постоянно откладывался. Пока собрали только пробную партию электрокаров для испытаний.

Футуристический Tesla Semi способен буксировать прицеп весом 36 тонн, а без него разгоняется до 100 км/ч всего за 5 с. На выбор предложат две версии – с запасом хода 480 и 800 км.


Фото: 3dnews.ru

Известно, что грузовой электромобиль Тесла получит автопилот. Также Илон Маск пообещал, что ресурс Semi составит не менее миллиона миль (1,6 млн. км). Цена электрического грузовика – от 150 до 200 тыс. долларов.

По материалам internetua.com
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