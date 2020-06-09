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С 15 июня украинцы смогут летать в США, Британию, Турцию и Албанию

С 15 июня украинцы смогут летать в США, Британию, Турцию и Албанию

С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. Украинцы смогут летать в США, Великобританию, Турцию и Албанию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об отмене запрета на въезд для некоторых иностранных граждан.

“Сегодня Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение”, – отметил Криклий.

По материалам Finance.UA
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