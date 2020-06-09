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Зеленский предложил Швеции строить мусороперерабатывающие заводы в Украине

Зеленский предложил Швеции строить мусороперерабатывающие заводы в Украине

Президент Зеленский предложил Швеции совместно строить мусороперерабатывающие заводы в Украине.

Об этом шла речь в телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Льовеном в пятницу, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

“Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине”, – сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Он также отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

По материалам Економічна Правда
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