TCL придумала смартфон с подэкранной камерой и необычным дизайном

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В последнее время TCL удаётся удивлять необычными форм-факторами смартфонов. Помимо разных вариаций складных и даже растягиваемых прототипов компания работает и над устройствами более привычной формы. Так, один из патентов раскрывает планы производителя по созданию практически безрамочного смартфона с подэкранной камерой.
В одном из последних патентов TCL описывается смартфон с минимальными рамками дисплея со всех четырёх сторон. Кроме того, в документе говорится о применении подэкранной фронтальной камеры, которую не видно при обычном использовании. Также устройство полностью лишено каких-либо физических кнопок на корпусе.
Не менее необычно выглядит и тыльная сторона, где располагается либо шесть камер, либо четыре объектива и двойная светодиодная вспышка. Оформлены они довольно непривычным способом.
Фото: LetsGoDigital
Пока нет точной информации о планах TCL по выпуску такого смартфона. Однако недавно уже началось производство первой в мире подэкранной камеры.
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