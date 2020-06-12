TCL придумала смартфон с подэкранной камерой и необычным дизайном

В последнее время TCL удаётся удивлять необычными форм-факторами смартфонов. Помимо разных вариаций складных и даже растягиваемых прототипов компания работает и над устройствами более привычной формы. Так, один из патентов раскрывает планы производителя по созданию практически безрамочного смартфона с подэкранной камерой.

В одном из последних патентов TCL описывается смартфон с минимальными рамками дисплея со всех четырёх сторон. Кроме того, в документе говорится о применении подэкранной фронтальной камеры, которую не видно при обычном использовании. Также устройство полностью лишено каких-либо физических кнопок на корпусе.

Не менее необычно выглядит и тыльная сторона, где располагается либо шесть камер, либо четыре объектива и двойная светодиодная вспышка. Оформлены они довольно непривычным способом.



Фото: LetsGoDigital

Пока нет точной информации о планах TCL по выпуску такого смартфона. Однако недавно уже началось производство первой в мире подэкранной камеры.