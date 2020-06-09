В США выпустили наушники из конопли (фото)

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Американский производитель выпустил необычные наушники, сделанные из конопли, клена и кожи. Цена устройства – более 400 долларов.
Американская компания Grado Labs выпускает наушники, чашки которых изготовлены из марихуаны. Модель под названием Hemp headphones выйдет лимитированным тиражом. Стоимость таких наушников – 420 долларов, пишет The Verge.
Производитель отмечает, что при изготовлении наушников, кроме конопли, был использован и клен, который обеспечил прочность и стабилизировал звучание. Оголовье устройства выполнено из кожи.
Фото: theverge.com
В продажу Hemp headphones поступят в конце июня.
Фото: theverge.com
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