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В США выпустили наушники из конопли (фото)

В США выпустили наушники из конопли (фото)

Американский производитель выпустил необычные наушники, сделанные из конопли, клена и кожи. Цена устройства – более 400 долларов.

Американская компания Grado Labs выпускает наушники, чашки которых изготовлены из марихуаны. Модель под названием Hemp headphones выйдет лимитированным тиражом. Стоимость таких наушников – 420 долларов, пишет The Verge.

Производитель отмечает, что при изготовлении наушников, кроме конопли, был использован и клен, который обеспечил прочность и стабилизировал звучание. Оголовье устройства выполнено из кожи.

Фото: theverge.com

В продажу Hemp headphones поступят в конце июня.


Фото: theverge.com

По материалам Корреспондент.net
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