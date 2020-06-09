Восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года - МВФ

По прогнозу Международного валютного фонда, восстановление Украины после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может затянуться до 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

«На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение следующих лет до примерно 4% с достижением дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ… Производительность не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года», – говорится в прогнозе МВФ после одобрения программы финансовой поддержки для Украины в размере 5 млрд долл.

Также в МВФ указали на то, что риски ввиду COVID-19 сохраняются, у украинского правительства ограничено фискальное пространство, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это несмотря на финансирование от МВФ, призванное поддержать антикризисные меры, а также несмотря на разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в публикации.

Как отмечает издание, на фоне более глубокой рецессии, чем ожидалось, Национальный банк Украины сократил учетную ставку на 2% – до самого низкого уровня за весь период независимости страны (с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года).