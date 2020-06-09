Восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года - МВФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По прогнозу Международного валютного фонда, восстановление Украины после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может затянуться до 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
«На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение следующих лет до примерно 4% с достижением дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ… Производительность не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года», – говорится в прогнозе МВФ после одобрения программы финансовой поддержки для Украины в размере 5 млрд долл.
Также в МВФ указали на то, что риски ввиду COVID-19 сохраняются, у украинского правительства ограничено фискальное пространство, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это несмотря на финансирование от МВФ, призванное поддержать антикризисные меры, а также несмотря на разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в публикации.
Как отмечает издание, на фоне более глубокой рецессии, чем ожидалось, Национальный банк Украины сократил учетную ставку на 2% – до самого низкого уровня за весь период независимости страны (с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документовВчера, 15:27 - 7117 9
Эффект домино: стало известно, как будут отселять киевлян из хрущевокВчера, 19:46 - 1658 4
Аренда квартир в Киеве подешевела9 ч. назад - 3918 3
В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергию10 ч. назад - 1761 2
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают5 ч. назад - 2545 2
Как изменятся пенсии, зарплаты и соцвыплаты с 1 июля10 ч. назад - 14108
Skoda Octavia получила вседорожную версию (фото)16 ч. назад - 6525 1
Аренда квартир в Киеве подешевела9 ч. назад - 3918 3
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают5 ч. назад - 2545 2
ФГВФЛ развенчал мифы о гарантировании вкладов6 ч. назад - 2407
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 266
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1633 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2515 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3024
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2331 9