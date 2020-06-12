Apple зарегистрировала девять новых моделей iPhone

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) были зарегистрированы сразу несколько новых продуктов компании Apple. Речь идёт о девяти новых моделях смартфонов iPhone, а также об одном компьютере серии Mac.

Как указывает ресурс AppleInsider, в базе данных ЕЭК упоминаются смартфоны торговой марки Apple с модельными номерами A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, A2411. Также сообщается, что работают они под управлением операционной системы iOS 13. Не стоит думать, что Apple собирается в ближайшее время выпустить девять моделей iPhone 12. Скорее всего, речь идёт о разных конфигурациях в рамках одних и тех же моделей.

Аналитики прогнозируют, что осенью этого года состоится анонс четырёх устройств серии iPhone 12. Два из них будут относиться к более доступному ценовому сегменту. Предполагается, что они смогут работать в 5G-сетях с диапазоном частот ниже 6 ГГц. Две другие модели, более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, смогут также предложить поддержку технологии mmWave, работая в миллиметровом диапазоне.

В базе данных также содержится информация о новом персональном компьютере Apple модели A2330. Здесь указывается, что он работает под управлением операционной системы macOS 10.15. Ранее появлялись слухи о том, что Apple готовит к анонсу доступную 23-дюймовую модель iMac. Вполне возможно, что в базе данных ЕЭК содержится информация именно о ней.

Анонс новых продуктов серии Mac ожидается на мероприятии WWDC 2020, которое компания Apple проведёт 22 июня в онлайн-формате. Там же Apple может объявить о том, что она решила отказаться от использования чипов Intel в своих компьютерах в пользу процессоров собственной разработки, использующих ARM-совместимую архитектуру.