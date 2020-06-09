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Кроссоверы Bentley Bentayga отзывают из-за риска возгорания

Кроссоверы Bentley Bentayga отзывают из-за риска возгорания

Bentley отзывает в США и Европе 6 000 роскошных кроссоверов Bentley Bentayga. Причина такого решения – возможность возгорания.

Под эту сервисную кампанию, в частности, попали кроссоверы Bentayga с двигателем V8, которые сошли с конвейера в период между январем 2018 года и мартом 2020 года. У них выявлен дефект разъема топливопровода, из-за чего может произойти утечка топлива. Это может привести к возгоранию. Бракованную деталь выпускала венгерская компания Veritas Dunakiliti Kft.

К счастью, из-за данного дефекта не произошло ни одного возгорания. Эта информация подтверждена официально.

Нужно отметить, что впервые проблему с разъемом топливопровода обнаружили в 2018 году. И только теперь, через два года, британский автопроизводитель решил отозвать свои кроссоверы. В США проверят 1 892 кроссовера Bentayga, а в Европе – 783.

Напомним, что серийное производство Bentley Bentayga началось в 2015 году. На данный момент в мире продали уже 20 000 экземпляров этой модели.

По материалам autonews.ua
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