Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах: список

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Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о возобновлении с 15 июня деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.
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Так, с целью возобновления с 15 июня деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения границы иностранными гражданами, проектом акта предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении, а также предлагается признать утратившим силу распоряжение №287, которым устанавливались воздушные ограничения.
Следовательно, необходимо синхронизировать проект постановления с проектом, предлагаемым Минздравом.
Фактически, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением:
Решение было поддержано с доработкой в однодневный срок.
Инфографика Мининфраструктуры
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