Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах: список

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о возобновлении с 15 июня деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

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Так, с целью возобновления с 15 июня деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения границы иностранными гражданами, проектом акта предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении, а также предлагается признать утратившим силу распоряжение №287, которым устанавливались воздушные ограничения.

Следовательно, необходимо синхронизировать проект постановления с проектом, предлагаемым Минздравом.

Фактически, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением:

Ужгород;

Ивано-Франковск;

Тернополь;

Хмельницкий;

Измаил;

Мариуполь

Кривой Рог

Суммы;

Ровно;

Озерное;

Черкассы

Полтава;

Сокольники.

Решение было поддержано с доработкой в ​​однодневный срок.



Инфографика Мининфраструктуры

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