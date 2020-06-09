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Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах: список

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах: список

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о возобновлении с 15 июня деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

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Так, с целью возобновления с 15 июня деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения границы иностранными гражданами, проектом акта предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении, а также предлагается признать утратившим силу распоряжение №287, которым устанавливались воздушные ограничения.

Следовательно, необходимо синхронизировать проект постановления с проектом, предлагаемым Минздравом.

Фактически, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением:

  • Ужгород;
  • Ивано-Франковск;
  • Тернополь;
  • Хмельницкий;
  • Измаил;
  • Мариуполь
  • Кривой Рог
  • Суммы;
  • Ровно;
  • Озерное;
  • Черкассы
  • Полтава;
  • Сокольники.

Решение было поддержано с доработкой в ​​однодневный срок.


Инфографика Мининфраструктуры

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По материалам УНН
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