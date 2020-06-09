Марченко назвал самые распространенные причины отказа в предоставлении дешевых кредитов

Согласно информации, предоставленной Министерству финансов Фондом развития предпринимательства, который администрирует программу «Доступные кредиты 5-7-9%», по состоянию на 10 июня 2020 г. банки-партнеры получили 24 720 заявок на участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Однако, всего 3500 клиентов сформировали и передали банкам соответствующий пакет документов для участия в программе. Выдано 605 кредитов на сумму 381,041 миллиона гривен. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.

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«Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, что программа не работает. Основная претензия бизнеса – бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты. Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам – особенно государственным банкам – активнее кредитовать микро- и малый бизнес в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%», – обратился к представителям государственных банков Министр финансов Сергей Марченко.

Каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком как такая, которая не может быть удовлетворена.

Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закону о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».

Представители государственных банков убеждены: вывод, что «программа не работает» – это существенное преувеличение.

Банкиры признают, что некоторые проблемы были с кредитованием «стартапов». «Здесь коммуникация действительно немного опередила возможности. Ведь по состоянию на начало действия программы без механизма частных кредитных гарантий банки не могли выдавать займы вновь созданным предприятиям из-за отсутствия возможности бизнесу предоставить залог по кредиту.

Банкиры убеждены, что инструмент государственных портфельных гарантий улучшит возможности банков кредитовать микро- и малый бизнес.

Напомним, Кабмин одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 января.

Справка Finance.ua:

Что предусматривает программа:

выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.