Украинский стартап Delfast представил новый электробайк (фото)

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Украинский стартап Delfast представил новый электрический велосипед Delfast Top 3.0, который может проехать 321 км без подзарядки.
Об этом сообщает портал Electrek.
Как отмечается, максимальная скорость электробайка составляет 80 км в час благодаря двигателю в 5000 ватт и двум электробатареям мощностью 3,5 кВт в час.
Вес транспортного средства составляет 69,9 кг, а вес пассажира не должен превышать 135 килограмм.
Фото: Electrek
Начать выпускать модель планируют в августе, стоимость Delfast Top 3.0 составит 6799 долларов США.
Фото: Electrek
Ранее украинский стартап Delfast подписал соглашение с полицией в мексиканском городе Мехикали о передаче нескольких электрических велосипедов TopCop для их тестирования.
Согласно информации на сайте Delfast, экологический стартап был основан в ноябре 2014 года Данилом Тонкопием и Сергеем Денисенко.
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