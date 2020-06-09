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Украинский стартап Delfast представил новый электробайк (фото)

Украинский стартап Delfast представил новый электробайк (фото)

Украинский стартап Delfast представил новый электрический велосипед Delfast Top 3.0, который может проехать 321 км без подзарядки.

Об этом сообщает портал Electrek.

Как отмечается, максимальная скорость электробайка составляет 80 км в час благодаря двигателю в 5000 ватт и двум электробатареям мощностью 3,5 кВт в час.

Вес транспортного средства составляет 69,9 кг, а вес пассажира не должен превышать 135 килограмм.


Фото: Electrek

Начать выпускать модель планируют в августе, стоимость Delfast Top 3.0 составит 6799 долларов США.


Фото: Electrek

Ранее украинский стартап Delfast подписал соглашение с полицией в мексиканском городе Мехикали о передаче нескольких электрических велосипедов TopCop для их тестирования.

Согласно информации на сайте Delfast, экологический стартап был основан в ноябре 2014 года Данилом Тонкопием и Сергеем Денисенко.

По материалам УКРИНФОРМ
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