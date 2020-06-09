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В Японии потратят еще $300 млрд на поддержку бизнеса и населения

В Японии потратят еще $300 млрд на поддержку бизнеса и населения

Верхняя палата парламента Японии одобрила проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и местных компаний в связи с ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает портал Kyodo в пятницу, 12 июня.

Отмечается, что рекордный дополнительный бюджет в размере 31,9 трлн иен (около $296 млрд) считается официально принятым, поскольку 10 июня его одобрила ключевая нижняя палата парламента. Благодаря его принятию объем пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии вырос до 117,1 трлн иен (почти $1,1 трлн).

В конце апреля в Японии был одобрен первый дополнительный бюджет на текущий финансовый год с целью поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса. Его размер составил 25,6 трлн иен ($237 млрд).

По материалам Корреспондент.net
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