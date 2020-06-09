Как инвестору купить зарубежные ценные бумаги - инструкция от эксперта

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Для того чтобы купить зарубежные ценные бумаги, прежде всего инвестору нужно иметь счет в ценных бумагах.
Об этом рассказал Василий Матий, финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD, на вебинаре “FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.
Такой счет имеет отличия от банковского счета, ведь счета в ценных бумагах учитывают и ведут специализированные учреждения – депозитарии.
Так же у инвестора должен быть договор с брокером, профессиональным участником в рынке ценных бумаг, который аккредитован осуществлять операции покупки и продажи.
Третьим и последним элементом, необходимым для покупки иностранных инвестиций, является банковский счет, куда будут переводиться средства.
Как действовать:
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