Как инвестору купить зарубежные ценные бумаги - инструкция от эксперта

Для того чтобы купить зарубежные ценные бумаги, прежде всего инвестору нужно иметь счет в ценных бумагах.

Об этом рассказал Василий Матий, финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD, на вебинаре “FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.

Такой счет имеет отличия от банковского счета, ведь счета в ценных бумагах учитывают и ведут специализированные учреждения – депозитарии.

Так же у инвестора должен быть договор с брокером, профессиональным участником в рынке ценных бумаг, который аккредитован осуществлять операции покупки и продажи.

Третьим и последним элементом, необходимым для покупки иностранных инвестиций, является банковский счет, куда будут переводиться средства.

Как действовать:

надо иметь валютные средства в банке, в котором обслуживается инвестор;

через интерфейс брокера сформировать инвойс (счет-фактуру) о намерении осуществить перевод определенной суммы средств в валюте на счет брокера;

инвойс нужно передать в банк, а с ним и документы, подтверждающие доходы. Стоит помнить, что в соответствии с новым законом о финансовом мониторинге, банки могут не запрашивать документы о доходах, если сумма перевода – до 400 тыс. грн. Но если инвестор только что открыл счет в банке и пытается перевести сумму в 10 – 15 тыс. долларов, то скорее всего банк запросит эти документы;

после этого делается сам платеж – дистанционно или бумажным платежным поручением, в зависимости от того, с каким банком сотрудничает инвестор;